Algumas vias de Campo Grande serão interditadas a partir desta sexta-feira (27) até domingo (29), para manutenção de rede de esgoto. A informação foi divulgada hoje e será realizada pela Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran).

Confira a programação com locais e horários:

Sexta-feira a domingo (27 a 29/07)

Motivo: Ações da Escola Bíblica de Férias

Local: Rua Seabra entre Rua Belmonte e Avenida América

Horário: 27/07, das 18h às 22h, 28/07, das 8h às 16h e no dia 29, das 8h às 22h.

Sábado (28/07)

Motivo: XIX Festa Julina

Local: Avenida Capibaripe, entre Rua Esmeralda e Rua Pérola

Horário: 18h às 23h.

Motivo: Ação social

Local: Rua Santo Augusto n° 967, entre Rua Berta Luiz e Rua Leila Diniz

Horário: 8h às 12h.

Sábado e domingo (28 e 29/07)

Motivo: Manutenção da rede de esgoto

No dia 28 acontece na Avenida Hiroshima com a Rua Oliva Enciso, Rua Melissa com a Rua Caixeta;

No dia 29 acontece na Avenida Hiroshima com a Rua Wagner Jorge Borttoto Garcia, Rua Melissa com a Avenida Hiroshima

Horário: 6h do dia 28 às 17h do dia 29.

Domingo (29/07)

Motivo: Ação social

Local: Rua Verde Louro entre Rua Alpestre e Rua Fanorte

Horário: 16h às 22h.