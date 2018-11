Segundo os organizadores, cerca de 150 pessoas participaram do evento no último sábado

A Auto Rodas, empresa especializada em rodas automotivas, baseada há 25 anos na capital, realizou no último sábado (10) a terceira edição do Rally Auto Rodas que reuniu cerca de 150 pessoas na loja localizada na avenida Ceará – Campo Grande.

Waldemar Mellendes Júnior, 56 anos, que é um dos organizadores do evento disse ao JD1 Notícias que o rally surgiu a partir da ideia de seus filhos, quando começaram a participar efetivamente da empresa. "É uma opção para população da capital, um evento off road, no estilo universitário", ressaltou o empresário.

Para Fernanda Andrade Mellendes, filha do empresário, é um evento "super família" com objetivo de trazer o público para diversão. "Para que as pessoas possam trazer os filhos, as esposas e para conhecer o evento off road. Nosso rally é de regularidade e não de velocidade", ressaltou.

Hélio Lemes, também organizador, considera que a motivação maior é a interação com a família e os amigos. “O importante é interagir com a família, divertir todo mundo junto. O rally é uma festa de família”.

A prova

38 carros deram largada na tarde de sábado (7), da sede da empresa, na avenida Ceará, 71, para um percurso de 170 km, no entorno de Campo Grande.

O rally foi disputado na modalidade regularidade, que consiste em manter uma velocidade média previamente determinada com o objetivo de passar nos pontos de controle pré-determinados no tempo exato.

Vários tipos de veículos foram usados pelos participantes no trajeto, que, por ser de regularidade não necessita de motor “preparado” ou acessórios especiais. O trajeto demarcado por um app gps levou os pilotos por trilhas e estradas com muita poeira, lama e natureza.

Uma empresa paranaense foi contratada para aferir os tempos de cada participante.

Confira os vencedores:

1° colocado – piloto – Marcos Dumond Santos

1° colocado – navegador – Caique Rodrigues Castelani

2° colocado – piloto – Pedro Luiz Genaro

2° colocado – navegador – Willian Fernando Ribeiro bernardes

3° colocado – piloto – Peterson Paulo Ventura da Silva

3° colocado – navegador – Candido Ventura da Silva Júnior

Matéria atualiza em 12/11/2018 às 14h39.