Depois do atentado contra o candidato do PSL a presidência, na quinta-feira (6), voluntários que se identificam como “Grupo de apoiadores do Bolsonaro” fizeram uma manifestação na capital logo após o desfile cívico deste 7 de setembro.

Morgana de Lima é uma das voluntárias do grupo disse ao JD1 Notícias que o grupo tomou para si a responsabilidade de continuar a campanha até que o candidato melhore. “Nosso intuito era divulgar o trabalho de Bolsonaro, e que mesmo com o acontecido de ontem nós não vamos desistir. Agora, a campanha é nossa”.

Segundo a organização estiveram presentes cerca de 60 pessoas, que estavam com cartazes, faixas e bandeiras do candidato. Durante o desfile o grupo fez panfletagem e distribuiu adesivos.

Coronel David, que apoia a candidatura de Jair Bolsonaro, não estava presente na manifestação por força de compromissos agendado anteriormente fora da capital, e por telefone explicou que a mobilização não foi organizada pelo partido, mas eles estavam cientes da manifestação da população. Segundo ele, Campo Grande não era o único local onde haveria a mobilização, mas que em todas as cidades que estavam tendo desfile havia um grupo que iria apoiar o candidato.

“Acredito que num momento como esse, em que acontece um fato tão grave que afeta a democracia do país, os demais presidenciáveis deveriam, ao menos simbolicamente, parar também as suas campanhas em respeito ao que aconteceu e mostrar a solidariedade. Num momento como esse não se tem mais adversidades, não se tem lados, é algo que temos que fazer pelo bem do país”, finalizou Coronel David.