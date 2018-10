O temporal de ontem (3) deixou os campo-grandenses em alerta, a chuva trouxe a tona alguns problemas que a população havia esquecido. Cerca de 1h15min de chuva, alagou ruas, casa, derrubou muro, árvore, arrastou carros e causou muitos transtornos e prejuízos em Campo Grande.

Depois de uma manhã ensolarada, já começou a fechar o tempo nesta tarde, e fica um alerta para os motorista evitarem deixar seus carros estacionados nas ruas onde houve um volume excessivo de água. E não tentar passar a enxurrada para não acontecer nada de mais grave.

A previsão do tempo para Campo Grande de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) é de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. O vento que chegou 70,92 km/h e hoje ainda terá rajadas moderadas.