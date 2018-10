O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para a instabilidade do clima em Mato Grosso do Sul, a partir desta terça-feira (23).

As condições de tempo severo no estado ocorrem em virtude do estacionamento de um canal de umidade, o qual conecta ventos continentais úmidos amazônicos com o sistema frontal ao largo da costa da região sudeste.

Predomínio de tempo de céu nublado a encoberto, trovoadas, pancadas de chuva e rajadas de vento por vezes fortes e temperaturas em declínio. São esperados acumulados significativos de precipitação, especialmente na metade centro-leste e sudoeste.

A previsão, segundo o Inmet, é que o tempo continue instável até sábado (27).