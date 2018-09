Nesta semana um sistema de alta pressão está sobre Mato Grosso do Sul isso resulta num aumento da temperatura e uma queda acentuada da umidade relativa do ar, esta é a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). As temperaturas devem ficar 38°C e 16°C no estado.

Na capital o céu ficará entre claro a parcialmente nublado com névoa seca, a umidade do ar pode chegar a 20%, o que é um nível muito baixo. As temperaturas ficam entre 34°C a 17°C.