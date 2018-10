O calor ainda predomina nesta terça-feira (2) em algumas regiões de Mato Grosso do Sul, devido à aproximação de um sistema frontal [quando duas massas de ar com características físicas diferentes se aproximam uma da outra e não se misturam], pelo sul do país.

De acordo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia, o dia começa com menor nebulosidade e se instabiliza à tarde, especialmente no sul e sudoeste do estado.

Em Campo Grande, o céu fica parcialmente nublado passando a nublado com possibilidades de chuvas e trovoadas à tarde. A mínima na capital é de 23°C e máxima de 31°C. No estado, a mínima deve ser de 20°C e máxima de 37°C.