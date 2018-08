Outro final de semana está chegando e com ele, o frio, que vai obrigar o sul-mato-grossense a tirar cobertos e roupas de inverno dos armários. Segundo previsões meteorológicas a temperatura pode chegar a 3°C com geadas no sul e sudoeste do estado.

Segundo o Centro de Monitoramento de Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos de MS (Cemtec/Semagro), a sexta-feira (10) registrará temperaturas que irão variar de 7°C a 23°C. Já o sábado (11) os termômetros marcarão mínima de 8°C e máxima podendo chegar a 25°C. No domingo (12), as temperaturas se elevarão, com mínima de 9°C e máxima de 28°C.