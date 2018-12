O dia começou nublado em algumas regiões do estado, a previsão para esta sábado (1°) de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) é de que haja pancadas de chuvas e trovoadas isoladas no centro, leste e norte do estado. As temperaturas devem sofrer uma leve queda, mas no domingo ela volta a subir, conforme o Instituto.

Aqui na Capital, amanheceu com a temperatura mínima de 20°C e a máxima no decorrer do dia, chegará a 28°C. A previsão de chuva, mas para o período da tarde, como vem ocorrendo nos últimos dias em Campo Grande.

No Leste do estado em Três Lagoas, a chuva começa nesta manhã, mas as temperaturas são semelhantes a da Capital. Dourados e Ponta Porã a mínima fica em 18°C e quanto a máxima não deve ultrapassar os 25°C, e não deve chover nessas localidades.