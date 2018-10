Dourados voltou a ficar com “dia escuro” na manhã desta terça-feira (9). Por volta das 9h40 um acúmulo de nuvens tomou conta do céu da cidade reforçando a previsão de tempestade prevista para grande parte de Mato Grosso do Sul. A cidade de Glória de Dourados já chove e Itaporã o céu já está fechado.

Nesta segunda-feira (8) durante as primeiras horas do dia era preciso trafegar com faróis ligados e as lâmpadas das vias públicas também estavam ativadas por conta da 'escuridão'.

Segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), tempestade moderada pode atingir Dourados nesta terça-feira acompanhada de ventania, raios e queda de granizos.