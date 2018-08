Em Campo Grande há possibilidade de chuva no decorrer do dia

Nesta segunda-feira (20) uma frente fria deve provocar aumento de nebulosidade no oeste e sul de Mato Grosso do Sul. A previsão é de céu nublado a parcialmente nublado com chuva isolada no oeste e sul do estado. As temperaturas ficaram entre 10°C a 34°C.

Na capital o céu ficará entre parcialmente nublado a nublado com possibilidade de chuva durante o dia. Os termômetros devem marcar temperaturas entre 28°C a 16°C.

Durante a semana a previsão de chuva e baixas temperaturas não deixa o estado. Deve chover no sul de terça para quarta-feira. E as temperaturas devem cair, especialmente no oeste e sul a partir de segunda-feira.

Confira no mapa como ficam as temperaturas em todo o estado: