A previsão do tempo para esta sexta-feira (3), em Campo Grande é de céu parcialmente nublado com possíveis pancadas de chuvas. A informação foi divulgada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

De acordo com o relatório, as temperaturas variam de 30 ºC a máxima e 18 ºC a mínima. A umidade relativa do ar ficará entre 85% a máxima e 18% a mínima.

A intensidade do vento, nas regiões sul, sudeste e leste, será de fraco a moderado, nesta sexta-feira.