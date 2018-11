Temperaturas ficam entre 19ºC e 34ºC em Mato Grosso do Sul

Neste domingo (11), de acordo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o céu em Mato Grosso do Sul fica nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões centro-oeste e nordeste. Nas demais áreas parcialmente nublado com possibilidade de chuva à tarde. Temperaturas ficam entre 19ºC e 34ºC.

Na capital, céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas. A mínima é de 21ºC e a máxima de 30ºC.