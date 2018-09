As temperaturas em todo o estado ficam estáveis

Neste sábado (22), o céu fica parcialmente nublado a nublado em praticamente todo o Mato Grosso do Sul. Há possibilidade de chuvas isoladas à tarde em toda regiões do estado, mas as temperaturas permanecem estáveis, predominando o calor.

Em Campo Grande, a mínima é de 22°C e a máxima é de 34°C.

Em Dourados e região, a mínima é de 20°C e a máxima de 35°C.

Ponta Porã registra mínima de 19°C e a máxima de 33°C.

Em Três Lagoas, a mínima é de 22°C e a máxima é de 36°C.