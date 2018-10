De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta segunda-feira (15), o sol aparece entre nuvens no estado. O calor e a umidade favorecem as pancadas de chuvas.

Previsão para as regiões centro-oeste, sul e sudeste do estado é céu parcialmente nublado com chuva isolada. As temperaturas ficam entre 17ºC e a máxima de 32ºC no estado.

Na capital, o céu fica parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas qualquer momento do dia. Mínima em Campo Grande é de 20ºC e a máxima pode chegar a 27ºC.