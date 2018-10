Na manhã desta quarta-feira (10) a Defesa Civil de Dourados precisou ser acionada por populares que trabalham em estabelecimentos no cruzamento das ruas Firmino Vieira de Matos e João Vicente Ferreira. O fato é que, por conta da chuvarada, uma árvore acabou caindo, ficando inclusive pendurada em cabos de energia.

No local, equipes aguardam a chegada da Energisa para fazer a interrupção do fornecimento de energia no cruzamento para retirada da árvore. O trânsito segue sem impedimento até então, podendo ser bloqueado logo mais ainda nesta manhã.

Em por mais de três horas, o Guia Clima da Embrapa Agropecuária Oeste já registra acúmulo de 44 milímetros de chuva em Dourados. O aguaceiro começou no finalzinho da madrugada e segundo o Cptec (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos) deve durar o dia todo com alguns intervalos.

Além da queda da árvore, alguns pontos da cidade estão com ruas alagadas. Segundo informações repassadas ao Dourados News o incidente foi registrado nos bairros João Paulo II e Bonanza.

Para outubro, o esperado de chuva é de pelo menos 142,5 milímetros. Até hoje (10) o índice pluviométrico do mês já ultrapassou a marca atingindo 151 milímetros.

Para o ‘feriadão’, a expectativa é de que mais chuva venha para Dourados. O Cptec aponta média de 86% de probabilidade para precipitações na quinta (11), sexta (12), sábado (13) e domingo (14).