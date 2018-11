Chuva forte foi registrada na tarde deste domingo (18) em Campo Grande, assim como diversas cidades de Mato Grosso do Sul. Ventos fortes e a chuva iniciaram por volta das 14h.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontou uma temperatura mínima de 20°C e máxima de 29°C em Campo Grande. O comunicado, alertou ventos de até 100km/h, queda de granizo, tempestade de raios e chuvas intensas de até 50mm/dia.

O meteorologista Natalio Abraão disse que 17mm de chuva caíram na capital, e ventos de 49kmh foram registrados. A temperatura a tarde passou de 29°C para 22°C.

A tempestade intensa ocorreu em 43 cidades de Mato Grosso do Sul: Amambai, Anastácio, Angélica, Antônio João, Aral Moreira, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Caarapó, Caracol, Coronel Sapucaia, Corumbá, Deodápolis, Douradina, Dourados, Eldorado, Fátima Do Sul, Glória De Dourados, Guia Lopes Da Laguna, Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jardim, Jateí, Juti, Laguna Carapã, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nioaque, Nova Andradina, Novo Horizonte Do Sul, Paranhos, Ponta Porã, Porto Murtinho, Rio Brilhante, Sete Quedas, Sidrolândia, Tacuru, Taquarussu e Vicentina.