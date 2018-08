As chuvas já ultrapassaram a média história de agosto em cinco municípios de Mato Grosso do Sul. O acumulado é de 74,4 milímetros segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), superando a média histórica do mês, que é de 31,4 milimetros.

Na capital, foram 51 dias de estiagem, contudo, já choveu mais da metade do esperado. De acordo com dados das estações meteorológicas monitoradas pelo Centro de Monitoramento de Tempo e do Clima (Cemtec-MS), outros municípios também apresentaram acumulados de chuvas acima da média histórica neste mês.

É o caso de Itaquiraí com acumulado – até o momento – de 86,2 milímetros de chuva, representando aproximadamente 34% acima da média histórica. Aquidauana registrou acumulado de 35,4 milímetros de chuva representando um percentual de 25% acima da média e Sete Quedas com 80,4 milímetros de chuva com 18% acima da média histórica até agora.

Conforme informações do assessor Especial da Secretaria de Obras e responsável pela Defesa Civil do município de Miranda, Amarildo Roberto de Souza Arguelho, o acumulado de chuva chegou a 70 milímetros na região desde o início de agosto e o esperado para o mês era de 35,4 milímetros, representando um percentual de 97% de chuva acima da média histórica.