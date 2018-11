No final da tarde desta quinta-feira (29), o tempo virou e começou a chover em Campo Grande, e os alagamentos começaram a aparecer em alguns pontos críticos da capital, na rotatória da Rua Rachid Neder com a Monte Castelo e Dr. Arthur Jorge, no São Francisco, a água subiu rapidamente e deixou quem passa pelo local em alerta.

Um leitor do JD1 Notícias, mandou um vídeo onde mostra a rua 25 de Dezembro com Mato Grosso, completamente alagada e com bueiros jorrando água.

Outro leitor mostra como ficou a via em frente a uma floricultura na rua Brilhante, a rua ficou completamente alagada. A água invadiu casas e comércios da região.

O calor na manhã de hoje com a temperatura chegando aos 28ºC foi embora e caiu para 21°C, o fato se deve a chuva que começou a cair na capital.

Conforme o meteorologista Natálio Abrão, a chuva não deve ser forte, e que outros municípios do estado como Água Clara, Bandeirantes, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica estão com chuva na mesma intensidade, que Campo Grande. Natalio ainda diz que sexta-feira (30) a chuva pode ser mais forte.