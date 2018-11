Previsão de sol com pancadas de chuva no periodo da tarde

Nesta quarta-feira (14), de acordo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o sol deve predominar em grande parte do estado. Chove em pontos isolados à tarde. Nas regiões Oeste, Sudoeste e Sul de Mato Grosso do Sul, o tempo fica mais instável e chove forte do decorrer do dia. As temperaturas máximas caem um pouco na área Sul do estado por conta das chuvas que ocorrem no decorrer do dia, mais intensamente no periodo da tarde. A mínima é de 25ºC e a máximade 35ºC.

Na capital, o céu fica parcialmente nublado com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas no decorrer do dia. As temperaturas ficam entre 24ºC e 32ºC.

Confira o mapa: