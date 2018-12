As temperaturas ficam entre 20ºC e 39ºC no estado

De acordo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), durante esses dias, o sol com temperaturas elevadas devem predominar em quase todo o estado. Em Mato Grosso do Sul céu parcialmente a nublado com pancadas de chuva e trovoadas à tarde, especialmente na região sul do estado. As temperaturas ficam entre 20ºC e 39ºC.

Confira o mapa