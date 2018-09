Nesta quinta-feira (27) a Defesa Civil de Mato Grosso do Sul emitiu um alerta de tempestade para Campo Grande e região.

Segundo a notificação, encaminhada por SMS, há risco de quedas e arvores e de descargas elétricas, portanto a orientação é para que as pessoas não estacionem próximo a arvores, pacas e sinais que possam cair e ainda que desliguem os equipamentos eletrônicos.

Conforme o Climatempo a partir da tarde pode ocorrer pancadas de chuva com raios. A umidade alta e o calor favorecem a formação de nuvens que provocam pancadas de chuva isoladas e mal distribuídas, mas sempre acompanhada de trovoadas.

Na sexta-feira (28), ainda há risco de chuva volumosa no centro-sul e oeste do Mato Grosso do Sul. No leste e norte do estado, as pancadas de chuva acontecem à partir da tarde.