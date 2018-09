A Defesa Civil emitiu, nesta quinta-feira (20), alerta para tempestade na capital, o aviso foi encaminhado via SMS para a população cadastrada no serviço. Segundo a notificação a capital será atingida por chuvas intensas.

Mas o perigo não será só em Campo Grande, há áreas de instabilidade e chuva generalizada no estado de Mato Grosso do Sul. A situação é de perigo para tempestades que poderão ocorrer durante todo o dia.

Segundo a Defesa Civil o alerta é para que a população não se abrigue debaixo de árvores, principalmente pelo risco de descargas elétricas.

De acordo com o site ClimaTempo há potencial para queda de granizo, alagamento e ventos muito fortes, inclusive em na capital e Corumbá.

Na sexta-feira (21), o sul e o oeste de Mato Grosso do Sul podem ter chuva moderada entre a madrugada e a manhã, mas depois com o deslocamento das instabilidades a chuva vai diminuindo. Nestas áreas, entre a tarde e a noite, as pancadas de chuva ocorrem de forma mais isolada.

No norte e leste do estado, principalmente em Campo Grande, a última sexta-feira do Inverno será marcada por sol entre nuvens e pancadas de chuva de forma isolada o dia todo.