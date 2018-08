A manhã deste domingo (19) amanheceu com sol e poucas nuvens em praticamente todo o estado. Para o decorrer do dia, há possibilidade de pancadas de chuvas acompanhadas de raios nas regiões sul e no Pantanal. Demais áreas seguirão com tempo firme.

Em relação às temperaturas estarão em elevação no fim de semana com estimativa entre 18 °C a 32 °C. A grande amplitude térmica continua a ocorrer no estado.

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no fim de semana as temperaturas estarão amenas pela manhã com mínima em torno de 12 °C e rápida elevação ao longo do dia. A tarde a temperatura poderá chegar a 36 °C.

Foto: Reprodução/ Governo do Estado