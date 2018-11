Depois de praticamente dois dias de chuva, o domingo (24) tem previsão de ser parcialmente nublado com chuvas isoladas na capital. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A temperatura mínima hoje, será de 20°C e a máxima pode chegar aos 30°C, com rajadas fracas de vento.

Na segunda-feira (26), o sol volta com tudo, e a previsão é de dia claro a parcialmente nublado com possibilidade de chuva no decorrer da tarde.