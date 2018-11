Neste domingo (4), de acordo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Mato Grosso do Sul, o céu permanece parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas, com fracas rajadas de vento. A mínima é de 19°C e a máxima no estado é de 33ºC. E a umidade do ar varia de 40% à 100%.

Já na capital, céu fica parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas. As temperaturas ficam entre 23ºC e 29ºC. Já a umidade do ar, a mínima é de 70% e a máxima de 90%.