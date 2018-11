Neste domingo (18), de acordo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), será de tempo pré-frontal típico: muito calor em todo estado e tempo progressivamente mais instável no decorrer do dia, com formação de pancadas de chuva e trovoadas, por vezes fortes, a partir das mesorregiões que fazem divisa com o Paraguai. Declínio acentuado de temperaturas à noite na faixa centrosul. As temperaturas ficam entre 16ºC e 34ºC no estado.

Na capital, o clima não será muito diferente. O tempo fica nublado com pancadas de chuva especialmente à tarde. No período noturno declínio acentuado de temperatura. A mínima é de 19ºC e a máxima de 30ºC.