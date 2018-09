O tempo em Mato Grosso do Sul neste domingo (9) será de sol com poucas nuvens em praticamente todo o estado. As temperaturas ficam elevadas e sem previsão de chuva. Ainda permanece o alerta para a baixa umidade relativa do ar.

Em Campo Grande, a mínima prevista é de 17ºC e a máxima de 34ºC.

Dourados e região, a mínima é de 16ºC e a máxima de 34ºC.

Em Corumbá e Ladário terá bastante calor. O dia amanhece com 20ºC e a máxima é de 36ºC.

Ponta Porã terá mínima de 15ºC e a máxima de 32ºC.