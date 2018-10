Com o fim de semana prolongado, o que muita gente quer saber é como vai ficar o tempo: se chove ou faz sol. Nos feriados de 11 e 12 de outubro, e também no sábado e domingo, a chuva pode ser intensa em algumas regiões, inclusive com alerta de tempestade para a região sul de Mato Grosso do Sul, mas o sol também aparece, conforme previsão do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec).



Nesta quinta-feira (11), nas regiões pantaneira, sudoeste e sul do estado o céu deve ficar carregado de nuvens com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. Nas demais áreas, incluindo Campo Grande, o céu fica parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas à tarde.



No dia da Padroeira do Brasil, sexta-feira, o tempo chuvoso permanece, podem ocorrer pancadas de chuva em todo estado e o céu fica parcialmente nublado em todas as áreas. Na região sul a chuva pode vir forte e há alerta de tempestade.



No sábado (13), o tempo melhora. A previsão é de sol entre nuvens no norte do estado, com baixa possibilidade de chuva nesta área. No centro-sul, o céu deve variar entre parcialmente nublado a nublado e a possibilidade de chuva existe, mas em áreas isoladas. Já no Sul de Mato Grosso do Sul o dia ainda será chuvoso com possibilidade de chuva intensa.



No domingo (14) a previsão segue sem muitas mudanças, em comparação com o dia anterior. O sol até aparece, mas o céu deve ficar na maior parte do tempo nublado e podem ocorrer pancadas de chuva e trovoadas em todo estado, com exceção da região norte onde deve chover mais intensamente.