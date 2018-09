As temperaturas podem passar dos 37°C em algumas regiões do estado

A madrugada e o amanhecer de sexta-feira (7), feriado de independência, foi de temperaturas amenas em todo o Mato Grosso do Sul. Mas de acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) a tarde promete ser de ar bastante seco e com muito calor.

A umidade do ar fica abaixo de 15% em grande parte do estado e pode atingir níveis abaixo de 12% no centro-norte. As temperaturas máximas podem ultrapassar os 32°C na capital e os 37°C no norte e nordeste.

A previsão para Campo Grande é de céu claro a parcialmente nublado com névoa seca e baixa umidade do ar à tarde. As temperaturas ficam entre 33°C a 15°C.

Confira no mapa como fica o tempo em todo o estado: