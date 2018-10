A instabilidade e convergência de umidade estarão mais intensas ao sul do Estado nesta sexta-feira de feriado de Nossa Senhora Aparecida. O sol vai brilhar e as temperaturas vão subir. Porém, no fim do dia há previsão de pancadas de chuva, por vezes fortes, em pontos isolados de Mato Grosso do Sul. As temperaturas máximas em MS devem ficar na casa dos 36ºC, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Em Campo Grande, dia será nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura máxima na cidade será de 31ºC com umidade relativa do ar entre 90% e 50%. Em Dourados e Ponta Porã, as máximas serão de 29ºC, em Três Lagoas, Costa Rica, Selvíria e Paranaíba 33ºC, em São Gabriel do Oeste, Sidrolândia, Rochedo e Sonora 34ºC, em Miranda, Aquidauana, Corumbá e Porto Murtinho 36ºC.