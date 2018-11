O céu deve ficar nublado em todas as regiões do estado

Com a aproximação de uma frente fria o céu em Mato Grosso do Sul deve ficar nublado em todas as áreas do Estado nesta quinta-feira (15). Há possibilidade de chuva desde cedo nas regiões Sul e Oeste com risco de temporais e ventos fortes.

Umidade relativa do ar varia de 95% a 60% e os termômetros registram temperaturas entre 19ºC a 35ºC. As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec).

Confira o mapa: