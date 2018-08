A frente fria permanece em Campo Grande neste fim de semana. De acordo com o meteorologista Natálio Abrahão, a partir deste sábado (11), as temperaturas começam a subir gradualmente, mas o frio continua com temperaturas em queda, com mínima de 11°C.

No domingo (12), Dia dos Pais, o dia começa com a mínima de 15°C. Durante a semana, as temperaturas começam a subir, com máximas podendo chegar aos 33°C. Até quarta feira (15) não há previsão de chuvas.

Nesta madrugada (10) ocorreu geada em 32 municípios de Mato Grosso do Sul. Em Paranaíba, choveu durante cinco horas. A sensação térmica mais baixa do estado foi em Rio Brilhante, com -3°C, seguida de Sidrolândia, Maracajú e Bela vista com -2°C.

A menor temperatura registrada em MS foi também em Rio Brilhante de 1,9°C. O ano mais gelado da historia foi 2013, quando Bela Vista teve -2,5°C e mais sete cidades com temperaturas iguais a zero ou negativas.