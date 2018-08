A queda das temperaturas favoreceu a formação de geadas neste sábado (11), especialmente nos municípios do sul do estado e áreas adjacentes. A massa de ar seco, associada à prevalência de céu claro, também favorece a baixa umidade relativa do ar em grande parte do estado.

Neste domingo (12) ainda faz frio ao amanhecer, mas as condições para geadas já estarão bem menores. A umidade do ar continua a baixar e faz calor à tarde, o que também favorece a ocorrência de névoa seca.

Em Campo Grande, a mínima é de 9°C e a máxima de 25°C.

Dourados e região tem a mínima de 5°C e a máxima de 25°C.

Ponta Porã também amanheceu com a temperatura bem baixa. A mínima é de 7°C e a máxima de 17°C.