Frio começa a perder força neste domingo em Mato Grosso do Sul

A temperatura começa a subir no estado a partir deste domingo (12). A previsão aponta que ainda deve fazer frio ao amanhecer, mas as condições para geadas estarão bem menores, restringindo-se ao sul do estado.

De acordo com o Instituto de Nacional de Meteorologia (INMET), a umidade do ar continua a baixar e faz calor à tarde, o que também favorece a ocorrência de névoa seca. Em Campo Grande, a mínima é de 10°C e máxima de 28°C. A mínima em Mato Grosso do Sul é de 5°C e máxima é de 35°C.

Na segunda-feira (13), as temperaturas mínimas já aumentam mais significativamente e à tarde continua calor, favorecendo ainda a baixa umidade, amplamente pelo estado.

Terça-feira (14), a propagação de um cavado em níveis médios favorece o aumento da nebulosidade no oeste e sudoeste do estado, com potencial para promover chuvas isoladas no decorrer da tarde.

Na quarta-feira (15), as temperaturas voltam a cair e ainda temos a possibilidade de chuvas isoladas à tarde no oeste e sudoeste do estado.