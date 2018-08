O aprofundamento de um ciclone extratropical ao largo da costa do Rio Grande do Sul, pode trazer de volta, nesta sexta-feira (23) uma frente fria acompanhada de pancadas de chuva, trovoadas, ventos fortes e granizo a partir do sul sudoeste de Mato Grosso do Sul.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nas demais áreas, as instabilidades são esperadas para o decorrer da tarde, de forma mais isolada, mas com potencial de chuva forte também.

O frio avança para o norte do estado, no sábado (25), ainda com ventos intensos, pancadas de chuva e trovoadas. O domingo (26), amanhece frio com possibilidade de geada no sul.