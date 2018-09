A frente fria que chegou a Mato Grosso do Sul no último sábado (1ª), começa a perder força nesta terça-feira (4). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), na quarta-feira (5), pela manhã, ainda deve ocorrer névoa úmida, mas no decorrer do dia as temperaturas sobem rapidamente.

Na quinta-feira (6), as temperaturas sobem significativamente no período da tarde e a umidade do ar estará baixa no estado, especialmente no centro-norte.

Esta situação deve persistir, pelo menos, até sábado (8).