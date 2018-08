Nesta terça-feira (28), a forte massa de ar polar, que derrubou as temperaturas sobre o estado, se afasta e ventos quentes sopram de forma moderada, facilitando a elevação das temperaturas.

De acordo com informações do Clima Tempo, as temperaturas disparam durante a tarde de hoje e volta a fazer bastante calor.

Em Campo Grande, a temperatura máxima pode chegar as 32°C.

Tendência

Nos próximos dias, as temperaturas vão continuar elevadas e níveis de umidade entre 10% e 20% voltam a ser observados sobre a todo o Centro-Oeste do país. No entanto, a partir de sexta-feira (31), a aproximação de outra frente fria vai provocar pancadas de chuva em algumas áreas de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul.