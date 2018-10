O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê para esta quinta-feira (4), temperaturas mais

amenas, especialmente no leste de Mato Grosso do Sul, com a entrada da massa de ar frio. Nas regiões Sul e Suoeste do Estado as temperaturas registram queda significativa com a chegada desta frente fria.

Nas demais regiões o tempo permanece instável e com pancadas de chuva, principalmente, no período da tarde. Para o Estado a umidade relativa do ar atinge 95% e as temperaturas ficam entre mínima de 15ºC e máxima de 36ºC com ventos fracos a moderados com rajada.

Em Campo Grande, o céu permanece nublado com pancadas de chuvas e trovoadas. As temperaturas ficam entre 20º C a 28º C.