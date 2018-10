Cidades das regiões Sul e Leste do estado devem ficar em alerta, pois apresentam mais riscos de chuvas intensas

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) alerta para riscos de tempestade e queda de granizo na região Sul e Leste do Mato Grosso do Sul. As cidades dessas áreas devem ficar em alerta, pois apresentam mais riscos às chuvas intensas.

Em Campo Grande, nesta quarta-feira (17), a máxima foi de 32ºC, e o sol predominou pela manhã. No período da tarde, o clima ficou parcialmente nublado com pancada de chuva isolada em algumas regiões. A previsão para o período noturno é de céu parcialmente nublado com chuvas isoladas.

De acordo com o Inmet, as precipitações pluviométricas podem variar entre 30 mm e 60 mm por hora e os ventos deverão ser intensos, com velocidade entre 60 e 100 km/h.