O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê para esta quarta-feira (03), uma frente fria para o sul do estado. O que deve aumentar o risco de pancadas de chuva no decorrer da tarde.

Já a previsão para esta quinta-feira (04), é a permanência de temperaturas mais amenas, especialmente no leste do estado, com a entrada da massa de ar frio. As instabilidades diminuirão à medida que a frente fria se afasta para o oceano.

Na capital o céu fica nublado e há previsão de pancadas de chuva isoladas a qualquer ponto do dia. As temperaturas ficam entre 31°C a 22°C.