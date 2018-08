As informações foram divulgadas pelo instituto de meteorologia

A madrugada deste sábado (11), poderá ser chegar a 7°C, em Campo Grande. Isso porque, conforme a previsão do tempo divulgada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura deve varia entre a mínima e a máxima, que é 26ºC.

Nesta sexta-feira (10), a madrugada foi de 7°C e ao longo do dia as temperaturas foram subindo. Contudo, no final desta tarde o clima voltou a ficar frio.

A umidade relativa do ar de amanhã também deve variar entre 80% a máxima e 25% a mínima.