Na manhã deste sábado (6), o sol predomina com aumento de nuvens durante o dia. As temperaturas voltam a aumentar com os ventos passando para o setor norte. Dessa forma, com o calor e a umidade e sob uma dinâmica de escoamento superior favorável, pancadas de chuva e trovoadas são esperadas, principalmente à tarde e à noite.

Em Campo Grande, a mínima é de 21°C e a máxima é de 31°C.

Em Dourados e região, a mínima é de 19°C e a máxima de 31°C.

Três Lagoas registra a mínima de 18°C e a máxima de 32°C.

No Pantanal, Corumbá e Ladário tem a mínima de 22°C e a máxima de 33°C.

Em Coxim, a mínima é de 22°C e a máxima de 33°C.