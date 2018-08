Mato Grosso do Sul sob alerta de tempestades

O Mato Grosso do Sul está sob alerta de tempestades neste final de semana. Segundo o coordenador estadual da Defesa Civil, tenente-coronel Fabio Santos Coelho Catarineli, o alerta foi baseado no boletim do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), sobre a formação de tempestade no estado com chuvas entre 30 a 60 milímetros por hora, ou de 50 milímetros até 100 milímetros por dia.

Também há possibilidade de queda de granizo e ventos intensos com velocidade entre 60 Km/h e 100 Km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de árvore, estragos em plantações e alagamento nos municípios.

O alerta iniciou às 9h da manhã desta sexta-feira (24) e vai até às 5h de sábado (25). Alguns municípios já começaram a registrar ventos fortes como Aral Moreira, Bonito, São Gabriel do Oeste, Mundo Novo, Iguatemi e Gloria de Dourados.

Cuidados

Em caso de rajadas de vento não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descarga elétricas e não estacione próximo a torres de transmissão e placas de propaganda.

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Confira no mapa as regiões de risco: