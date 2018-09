As temperaturas continuam aumentando e, na sexta-feira (7), Dia Independência, os termômetros podem marcar até 37°C, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A frente fria começou a perder força na terça-feira (3) e as temperaturas continuam subindo até sábado (8). De acordo com o Inmet, durante as tardes os índices de umidade ficam baixos e os valores mínimos variam entre 12% e 20% no centro-norte.

No sábado e domingo a previsão aponta aumento de nuvens e pequena chance de chuva isolada no extremo norte do estado.