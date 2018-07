Outra frente fria se aproximar de Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (24), e as temperaturas voltam a cair, especialmente do sul do estado. Não há previsão de chuva, permanecendo com o céu com poucas nuvens e com baixa umidade no período da tarde. As temperaturas voltam a aumentar somente na quinta-feira (26).

Em Campo Grande, a temperatura mínima é de 15°C e a máxima de 28°C.

Em Dourados e região, a mínima prevista é de 12°C e a máxima de 26°C.

Três Lagoas permanece com as temperaturas estáveis. A mínima é de 22°C e a máxima de 31°C.

Em Corumbá e Ladário, a mínima é de 14°C e a máxima de 26°C.

Em Ponta Porã, a mínima é de 11°C e máxima de 24°C.