O tempo na maioria do estado deve ser nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no sul e sudoeste. Nas demais áreas, o tempo segue parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

As temperaturas devem cair a partir de quinta-feira, voltando a aumentar a partir de sábado. O aumento da velocidade do vento e da umidade melhora a qualidade do ar nos próximos dias.

A umidade do ar deve permanecer entre 30% a 95%. Já a temperatura deve ficar com máxima de 38ºC e mínima de 20ºC.