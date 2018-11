Nesta terça-feira (27) a previsão do tempo aponta pancadas isoladas de chuva em Mato Grosso do Sul.

Hoje, chove no norte, especialmente no noroeste. No sudeste do estado o dia será de sol entre poucas nuvens.

As informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), constam que na capital, o dia permanece parcialmente nublado com possibilidades de pancadas de chuvas isoladas. A temperatura máxima será de 30°C e a mínima de 21°C.

Dourados, Ponta Porã e Tacuru, registram a média de 17°C com chuvas a tarde e a noite.