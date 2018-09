Nessa quinta-feira (27), o aprofundamento e alargamento de um sistema de baixa pressão que está sobre a Bolívia, o Paraguai e o norte da Argentina, promove a intensificação dos ventos úmidos no estado, o que potencializa a formação das nuvens de chuva.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) em Mato Grosso do Sul haverá aumento de nebulosidade e pancadas de chuva com trovoadas atingem a maior parte do estado, especialmente no centro-sul e no leste.

Na capital o céu fica nublado e há previsão de pancadas de chuva e trovoadas isoladas a qualquer ponto do dia. As temperaturas ficam entre 30°C a 22°C.

Confira no mapa a privisão para todo o estado: