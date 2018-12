De acordo com o Instituto Nacional de Meterorologia (Inmet), esta quinta-feira (13) as pancadas de chuva se intensificam à tarde e se espalham por todo o estado. Podendo ser fortes, acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento. No sul e sudoeste do estado o sol predomina e a possibilidade de chuva será pequena. Nas regiões sul, sudeste e sudoeste com tempo parcialmente nublado. As temperaturas ficam entre 21ºC e 36ºC.

Na capital, céu claro parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A mínima é de 23ºC e 32ºC.